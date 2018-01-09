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Muğlalı öğrencilerin çipura figürü rekorlar kitabında

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 bin 791 öğrencinin katılımıyla oluşturulan çipura figürü "En kalabalık balık figürü" alanında Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

AA | 09.01.2018 - 20:24..
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Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl düzenlenen "Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği"nde öğrencilerin oluşturduğu çipura figürünün, dünyanın en büyük balık figürü olarak tescillendiğini ve Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi sitesinde yayımlandığını belirtti.

ÇİPURA FİGÜRÜ'YLE REKOR KIRILDI

Dünya rekorunun sahibi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bal, bu yıl da etkinliğin ikincisini gerçekleştireceklerini kaydetti.

Muğlalı öğrencilerin çipura figürü rekorlar kitabında

2 BİN 791 ÖĞRENCİYLE YAPILDI

Milas'ta 17 Mayıs 2017'de öğrenciler, rekorlar kitabına adlarını yazdırabilmek için Milas Şehir Stadı'nda bir araya gelmişti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Guinnes Rekorlar Kitabı Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural'ın işaretiyle 2 bin 791 öğrenci, 5 dakika boyunca hareketsiz durarak "çipura" figürü oluşturmuştu.

Muğlalı öğrencilerin çipura figürü rekorlar kitabında

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