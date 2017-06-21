Muğla'nın ikinci kadın valisi Esengül Civelek

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Amir Çiçek merkeze alındı.

CİVELEK MUĞLA'YA ATANDI

Çiçek'in yerine ise Kırklareli Valisi Esengül Civelek atandı. Vali Amir Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen suikast timinin yakalanmasında operasyonları yakından takip edip yönlendirmişti.

2. KADIN VALİ

Muğla'da, 1991-1995 yıllarında Türkiye'nin ilk kadın valisi olarak görev yapan Lale Aytaman'dan sonra ikinci kadın vali olarak Esengül Civelek görev yapacak.

ESENGÜL CİVELEK KİMDİR?

1958'de Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1980 yılından sonra Maliye Bakanlığı'nın değişik kademelerinde görev alan Civelek, 2005-2010 tarihleri arasında Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür olarak görev yaptı. 2010-2011 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden sonra, 2011 yılında Yalova valisi ve ardından 2014 yılında da Kırklareli valisi olarak atandı. Civelek, evli ve iki çocuk annesi.