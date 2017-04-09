Muğla'nın ilk kadın amiri göreve başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık 50 yıldır hizmet veren polis merkezinde ilk kez bir kadın amir görev yapmaya başladı.

MUĞLA'NIN İLK KADIN AMİRİ

Marmaris'te 1969 yılında kurulan ve 15 Temmuz şehitlerinden polis memuru Nedip Cengiz Eker'in adı verilen polis merkezinin tarihindeki ilk kadın amiri olan 40 yaşındaki Hatice Ellialtı, 21 yıllık emniyet teşkilatı mensubu.

ESNAF SORUNLARINI DİNLİYOR

Marmaris'te görev yapan, yaklaşık 3 ay önce de polis merkezi amirliğine atanan evli ve iki çocuk annesi komiser Hatice Ellialtı, turizm sezonu öncesinde yaptığı ziyaretlerle esnafın sorun ve önerilerini dinliyor, tatilini geçirmek için ilçeye gelen turistleri ihmal etmiyor.