Muğla'ya mevsimin ilk karı yağdı

Bölgede etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kavaklıdere ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağlarından Göktepe Dağı'nın yüksek kesimlerine yağan kar, zirvenin beyaza bürünmesine neden oldu.

KARLI ZİRVELERDEN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Şehir merkezi ile Yatağan ve Menteşe ilçelerinden rahatlıkla görülebilen karlı zirveler, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

MUĞLA'DA KAR SEVİNCİ

Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan karlı zirveyi yakından görmek için bölgeye giden Mustafa Aktaş, "Yatağan'dan, Göktepe'ye kar yağdığını görünce hemen kar olan yere geldim. Bilindiği gibi bu yaz çok kurak geçti. Karın yağması herkesi sevindirdi. Muğla'ya yılın ilk karı düştü. Her taraf beyaza büründü. Manzara çok güzel. Geldik, kar oynadık, dönüyoruz." dedi.