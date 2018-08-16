Muğla'ya turist akını: Oteller full çekiyor

2018'i turizmde altın yıl ilan eden Türkiye'de rakamlar doruk noktasına ulaştı. Yaz turizminin meyvelerini toplayan turizmcilerin yüzleri gülüyor. Yüz gülmeyi de geçen gelişmelerin yaşandığı Muğla'da turizmciler tatilcilere "gelmeyin" uyarısı yapıyor.

BODRUM FULL ÇEKİYOR

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, temmuz ve ağustos aylarının Bodrum için oldukça yüksek seviyelerde geçtiğini söyledi.

İlçede Türk müşterilerin ağırlıkta olduğunu belirten Kavala, "Bu yüksek sezonda bir de Kurban Bayramı'nın devreye girmesi bunu daha da yoğunlaştırdı. Şu anda bayram öncesinden bayram tatili sürecindeki rezervasyonlar yüzde 100'ler seviyesinde doluluk sağladı. O bakımdan bir sorun yok" diye konuştu.

"REZERVASYONSUZ GELMEYİN"

Bodrum'a geleceklere çağrıda bulunan Kavala, "İlçeye gelecek kişilerin mutlaka önceden yerlerini ayırtmaları, Bodrum'a geldikten sonra rezervasyonsuz sıkıntı çekmemeleri açısından önem arz ediyor. Yer bulabilirler mi? Olabilir ama şöyle, bu acentelerin kontenjanlarında boşluk olabilir. Otellerin rezervasyonlarında iptal olup değişiklik olabilir. Bunlardan dolayı rezervasyonlarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Tatilcilerin trafik kurallarına uymaları gerektiğine dikkati çeken Kavala, şöyle konuştu:

"En önemlisi özellikle bayramlarda hepimizi çok üzen trafik olayına çok dikkat etmemiz lazım. Trafik kaidelerine uymamız lazım. Tatilimizi zehir etmememiz lazım. Gelip tatil yapıp, mutlu olarak evimize dönebilmemiz lazım. Bunun için de gelirken ve giderken trafik kaidelerine mutlaka riayet edelim. Hayatımızı ve başkalarının hayatını tehlikeye atmayalım."

Türkiye Seyehat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da yurt içinden ve dışından gelen misafirlerle Bodrum'da konaklama tesislerindeki doluluğun yüzde 100 seviyesine ulaştığını dile getirdi.

TURİST AKINI

Özellikle yabancı turistlerin bu sene de uğrak noktası olan Türkiye bu yıl turizm patlaması bekleniyor. Rezervasyon ile doluluk oranlarında tavana ulaşan turistik beldeler, ülkeye önemli miktarda döviz katkısı sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde turizmden 2018 yılı içerisinde 35 milyar dolar gelir beklendiği TÜRSAB tarafından açıklanmıştı.