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Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Rusya’da “paraşütçü birlikleri günü” kutlanırken canlı yayın yapan muhabire, alkollü bir vatandaş yumruk attı.

03.08.2017 - 01:28
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Moskova’da adet olduğu üzere emekli paraşütçü askerler büyük parkların havuzlarında eğlendi. Geleneğe uyulup karpuz yenildi, votka içildi.

Canlı yayında muhabire yumruk atan adam VİDEO

Yer yer içki sınırının aşıldığı günde, Rus NTV televizyonunu muhabiri, Moskova’daki Gorki Parkı’nda canlı yayında olduğu sırada saldırıya uğradı.

"UKRAYNA'YI ZAPT EDECEĞİZ"

Günün gelişmelerini aktaran muhabirin yanına gelen ve sarhoş olduğu belli olan bir adam küfürler ederek “Ukrayna’yı zapt edeceğiz” diye bağırınca, muhabir “Lütfen susun” diye uyarıda bulundu.

Muhabire canlı yayında yumruklu saldırı

Eski paraşütçü olduğu belirtilen sarhoş adam, bunun üzerine muhabire sert bir yumruk attı. Kanal, olay sonrası canlı yayını yarıda kesti.

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