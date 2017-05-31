taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.348
USD
3,5489
EURO
3,9641
ALTIN
143,94
PETR
51,8800

Muhabiri taciz eden tenisçi turnuvadan kovuldu

Fransa Açık'ta bir canlı yayın sırasında kadın muhabiri taciz eden Fransız tenisçi Maxime Hamou'nun, turnuvadan men edildiği açıklandı.

31.05.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Tenis Federasyonu (FFT), sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden Maxime Hamou'nun, canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiği için organizasyondan men edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "29 Mayıs'ta ortaya çıkan kusurlu hareketi nedeniyle Roland Garros yönetimi, Maxime Hamou'nun akreditasyonunun iptaline karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Muhabiri taciz eden tenisçi turnuvadan kovuldu

ÖPMEYE KALKTI

Dünya sıralamasında 282. sırada yer alan Fransız tenisçi Hamou, bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda muhabir Maly Thomas'ın konuğu olmuş ve canlı yayın sırasında Thomas'ı öpmeye kalkmıştı.

STÜDYODAKİLER GÜLDÜ

Öte yandan stüdyodakilerin bu durumu kahkahalarla karşılaması da tepkilere neden oldu. Milletvekili Cecile Duflot, Thomas'ın sarkıntılığa karşı koymaya çalışırken stüdyodakilerin gülmeye başladıklarını belirterek, "Hamou zorla öpüyor, Thomas kurtulmaya çalışıyor, Hamou bu sefer boynundan yakalıyor ve herkes gülüyor." ifadelerini kullandı.

Muhabiri taciz eden tenisçi turnuvadan kovuldu VİDEO

ÖZÜR DİLEDİ

Turnuvadan atılan Hamou, federasyonun kararı sonrası yayımladığı bir mesajla özür dilediğini bildirdi. Gazeteci Thomas ise Hamou'nun tenis sporu açısından olumlu bir imaj vermediğine değinerek; "Canlı yayın olmasaydı tokadı yapıştırırdım." şeklinde tepki verdi.

İlginizi Çekebilir
Berlin'de saldırı planlayan bir Suriyeli yakalandı
Brandenburg eyaletindeki Uckermark kentinde yakalanan 17 yaşındaki Suriyelinin başkent Berlin'de bir intihar saldırısı planladığı belirtildi
Alman okullarında profesör sıkıntısı
Almanya'da çok sayıda mühendislik dalının diploma aldığı yüksek okullarda öğretim üyesi açığı kapatılamıyor.
Kabil'de bombalı saldırı
Afganistan Kabil'de bombalı saldırı yaşandı, ilk belirlemelere göre 60 yaralı var.
Füze testini gülerek izleyen Kim
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un balistik füze testini izlerken çekilen fotoğrafı dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

Demba Ba: Maç olsa da oruç tutuyorum

109
Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

Ceceli sevgilisiyle birlikte Miami'ye uçtu

107
Rusya'dan charter seferleri artacak

Rusya'dan charter seferleri artacak

25
PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

PKK'lı Ayşe Deniz Karacagil'in ölümü Cengiz Çandar'ı üzdü

102
'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

'Psikolojim bozuldu' diyerek yolcuları indirdi

71
Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

Türkiye'ye gelen turist sayısı geçen yıla göre arttı

22
Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

Hulusi Akar: Darbeciler Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla yıkıldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM