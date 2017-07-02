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Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

Nişan töreninden sonra kapıda muhabirlerle karşı karşıya kalan Mustafa Ceceli, sinirlerine hakim olamayarak Selin İmer'e kızdı.

02.07.2017 - 15:08
  1. Haberler
  2. Magazin
Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

Mustafa Ceceli'nin, 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan 5 gün sonra sosyetik güzel Selin İmer ile aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

YÜZÜKLER TAKILDI

Eleştirilerin ardından Selin İmer ile evleneceğini açıklayan Ceceli, anne ve babasıyla kız istemeye gitti.

Selin İmer'in annesinin evindeki sade törenle nişan yüzüğünü takan Ceceli, çıkışta muhabirlerle karşılaşınca bir anda sinirlendi.

Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

"SEN Mİ ÇAĞIRDIN BASINI"

Uçankuş kameralarını karşısında görünce “Kim haber veriyor bunlara?” diye bağıran Mustafa Ceceli, Selin İmer’e “Sen mi çağırdın basını?” diye çıkıştı.

Selin İmer ise, güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

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