Muhabirleri gören Mustafa Ceceli sinirlendi

Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, eşi Hülya Sancaklı'nın intiharı sonrası ilk kez konuştu.

Genetik müdahalenin konuşulduğu programda doktorlar arasında sinirlen bir anda gerildi. Programın sunucusu da tepkilerden nasibini aldı.

Katar, Körfez ülkelerinin krizin sona ermesi için açıkladığı, 3 Temmuz’a kadar süre tanınan listeyi kabul etmeyeceklerini yineledi.

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Türk otomotiv sektöründen ihracat rekoru

Türk otomotiv sektörü, yılın ilk yarısında 14 milyar 359 milyon 485 bin dolar ihracatla yeni bir rekora imza attı.