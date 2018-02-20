taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.882
USD
3,7637
EURO
4,6617
ALTIN
162,27
PETR
65,3700

Muhalefet liderinden Macron'a: O bir diktatör

Farnsa'dfa ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Laurent Wauquiez'in, bir okuldaki konuşmasının kaydı medyaya servis edildi.

AA | 20.02.2018 - 06:59..
  1. Haberler
  2. Politika

Wauquiez'in, Fransa'nın Lyon kentinde bulunan İşletme Okulu'nda (EM) öğrencilere "kayıt altına alınmaması ve paylaşılmaması şartıyla" verdiği derste kullandığı ifadelerin gizli kaydı TMC kanalında yayınlandı.

İlk bölümü cuma günü yayınlanan ve Fransa hakkında dile getirdiği iddialar nedeniyle büyük tepki çeken konuşmanın ikinci bölümünde Wauquiez, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tüm güçleri elinde topladığına işaret ederek, "Bugün Fransa diktatörlükle yönetiliyor, güçler dengesi asla söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Muhalefet liderinden Macron'a: O bir diktatör

Cumhuriyetçi Parti lideri Laurent Wauquiez

"MECLİS ÜYELERİNİN SÖZ HAKKI YOK"

Fransa'da meclis üyelerinin Macron ve temsil ettiği çevreler karşısında söz hakkının olmadığını kaydeden Wauquiez, iktidardaki Yürüyüş Hareketi (LREM) mensuplarının da birer kukla olduğunu iddia etti.

Öğrencilere "burada konuşacağım konular dört duvar arasında kalacak" sözleriyle uyarıda bulunan Wauquiez'in daha sonra, bir siyasetçinin söylediği her sözün, daha sonra aleyhinde kullanılabilme olasılığından bahsettiği de kayıt altına alındı.

Muhalefet liderinden Macron'a: O bir diktatör

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'nın güvenlik kaygılarına da değinen Wauquiez, ülkenin üç veya 4 yıl içinde çok kötü ve çok ağır bir sürece gireceğini ve yıkıntılar yaşayacağını öne sürmüştü. Wauquiez, aynı toplantıda eski Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin de Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde tüm bakanların telefonlarını dinlemeye aldığını belirtmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

26
Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

3
Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Türk hocaların kapışması

3
Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek

7
Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

Vefat eden profesör, bedenini öğrencilerine bağışladı

13
Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci

12
Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM