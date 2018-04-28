Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

Türkiye 24 Haziran seçimlerine hazırlanırken muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday yapmak için üst üste görüşmeler yaptı.

Meral Akşener'in adaylıktan çekilmemesi nedeniyle CHP ve Saadet Partisi'nin isteğine rağmen Abdullah Gül aday gösterilemedi.

ADAY OLACAKTI, ANLAŞAMADILAR

Merakla beklenen süreçle ilgil bugün kameralar karşısına geçen Gül, isminin zikredilmesiyle başlayan hareketliliği kendisinin dışında geliştiğini söyledi.

Abdullah Gül, geniş bir mutabakatın olması durumunda üzerine düşeni yapabileceğini ifade ettiğini ancak bu mutabakatın sağlanamadığını sözlerine ekledi.

"BENİM DIŞIMDA GELİŞTİ..."

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle ilgili başlayan hareketlilik tamamen dışımda gelişmiştir.

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"BENİM BİLGİM VE TECRÜBEM..."

Önce bunun bilinmesini isterim. Benim bilgime ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içinde benim camiamdan insanlar olduğu gibi toplumun geniş kitlelelirnden kişiler böyle bir talep içinde olmuştur.

"GENİŞ BİR MUTABAKAT SÖZ KONUSU OLURSA..."



Ben de geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstümüze düşeni yapmaktan kaçınmayacağımızı da söylemişimdir.

Yaptığımız temaslar sonucu, geniş bir mutabakat olmadığı da gözükmüştür." diye konuştu.