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Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözüne trol cevaplarla karşılık veren Twitter muhalefetinin balonu patladı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 16:34..
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Türkiye hızla erken seçime ilerliyor. Cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını devam ettirirken, propagandalar kadar kara propagandalar da sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerini çarptırarak troller ve dış mihrakların desteği ile taçlandıran Twitter muhalefetinin kirli oyunu deşifre oldu. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yayıladığı 11 tweet'le, oyunu tek tek deşifre etti.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

DÜNYA GELENİNDE MİLYONLARCA TWEET

"Tamam" yazarak Cumhur İttifakı'na mesaj vermeye çalışan, "Bu iş bitti"ye getirmek için uğraşan sosyal medya kullanıcılar, milyonlarca "Tamam" yazılı tweet'i paylaştı. Son tahlilde 3 milyon bandını aşan hashtag, her ne kadar rekorlar kırsa da aslında bir protestodan uzak Twitter hilesi ile çalışıyor.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

TÜRKİYE'DEN YALNIZCA 250 BİN

"Tamam"ın bir protestodan çok propaganda çalışması olduğu eski Ankara Büyükşehir belediye İbrahim Melih Gökçek tarafından ortaya çıkartıldı. Tweet haritası aracılığıyla, atılan paylaşımların analizini yapan Gökçek, Türkiye'den yalnızca 250 bin tweet atıldığını ortaya çıkardı.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

FETÖ-AVRUPA-ABD DESTEĞİ

Tweetlerin Türkiye'den bu kadar az sayıda atılmış olması bizlere üç şeyi özetliyor: Öncelikle tweetlerin en çok gönderim sağlandığı yerlerin başında ABD geliyor. ABD'yi takip eden Afrika ve Avrupa ülkeleri de FETÖ'nün faaliyet alanları arasında bulunan ülkeler bulunuyor. Yani bu sözde propaganda/tepki çalışmasının bir dış destekli FETÖ projesi olduğunu harita bize gösteriyor.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

TROLL-BOT HESAPLAR

Türkiye'den atılan tweetlere baktığımızda da ortaya çıkan bir diğer manzara da birçok tweetin troll-bot hesaplardan atılmış olması. Örneğin tek bir kontrol merkezinden atılan bu tweetlerin bulunduğu hesaplar, bot olduğu anlaşılmasın diye normal paylaşımlar da yapıyor, ancak "Tamam" etiketli paylaşımların içerisinde de Türkçe'den uzak,saçma cümlelerle atılan tweetler yer alıyor.

Bu durum da yine bu "Tamam" hareketinin bir projelenmiş bir çalışma olduğunu ortaya koyuyor.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

TAMAM'IN İLGİNÇ DESTEKÇİLERİ

"Tamam" hareketinin bir proje oluşuna ilişkin son detay ise, tweet atan bazı ünlü kullanıcılar. Türkiye'nin bir iç meselesi olan bu seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalıp gideceğine dair çıkacak herhangi bir kararda dahli bulmayan bazı ilginç isimler de Twitter üzerinde bu kampanyaya destek veriyor.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

Yetişkin film oyuncusu Johnny Sinss, Almanya'da YPG destekçisi eyalet başbakanı Bodo Ramelow ve ideolojik olarak dahi fikir birliği yapamayacak isimlerin bu kampanyaya destek vermesi, "Tamam" projesinin esas amacını gözler önüne seriyor.

Muhalefetin 'tamam' balonu söndü

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