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İngilizce bilmiyor muhalefetinin adayı İngilizceden bi'haber

Fizik mezunu birini Nobelli Aziz Sancar gibi görenler dil bilmemesini görmezden geliyor.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 14:27..
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İngilizce bilmiyor muhalefetinin adayı İngilizceden bi'haber

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN International'da Christiane Amanpour'un programına katıldı.

Antalya'da yürüttüğü seçim çalışmalarına ara verip soruları cevaplayan İnce, "Birçok insan Erdoğan'ı durdurmanın gerçekten zor olacağını söylüyor. Size, 15 yıldır iktidarda olan birine karşı başarılı olacağınızı düşündüren nedir?" sorusuna "Ben sokağın gücüne inanıyorum" diye cevap verdi

İngilizce bilmiyor muhalefetinin adayı İngilizceden bi'haber

RÖPORTAJDAN SATIR BAŞLARI

Muharrem İnce: Ben sokağın gücüne inanıyorum. Halkın değişime olan inancına güveniyorum. Bugün Türkiye'de kurumlar ele geçirilmiş. Türkiye'de demokrasi ortadan kalktı. Ülkeyi bir kişi yönetiyor. Türkiye'nin bundan bir çıkış yolu bulması lazım.

Muharrem İnce İngilizceden bi'haber VİDEO

Christiane Amanpour: OHAL'de seçim kampanyası yürütmek nasıl bir deneyim?

Muharrem İnce: Erdoğan devletin imkanlarıyla kampanya yapıyor. Ben halkın gönlüyle kampanya yürütüyorum. Erdoğan devletin helikopterini, parasını kullanıyor. Ben gönüllülerin bağışladıklarıyla kampanya yapıyorum.

Christiane Amanpour: Ben seçilirsem özgürce tweet atabileceksiniz dediniz. Ne demek istediniz? Bu tuhaf bir kampanya vaadine benziyor.

Muharrem İnce: Üniversite öğrencileri, cumhurbaşkanını eleştirebilmeli. Şu anda Erdoğan'ı eleştiren bir twit attığınızda, sabahın 5'inde polisler evinizi basabiliyor ve sizi hapse atıyor. Bu benim dönemimde olmayacak. Gençlerle tarışma programlarına çıkacağım. (...) Erdoğan Türkiye'yi iyi yönetmedi. Ekonomik büyüme yapay bir büyüme. Erdoğan parayı betona gömdü. Fabrikalara ve üretime yatırım yapmadı. Ben tarım temelli sanayilere yatırım yapacağım. İşgücünü doğru bir şekilde kullanacağım, yolsuzluk ortadan kalkacak. Kısa zaman içinde Türkiye'yi geliştireceğiz.

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