Muhalefetten Çipras’a: Erdoğan’ı ara

Persembe gecesi Yunan Parlamentosunda Sağlık Bakanlığındaki bazı skandallarla ilgili görüşmede Türk-Yunan ilişkileri konusunda çok ilginç diyaloglar yaşandı.

Ana Muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiriakos Miçotakis, Başbakan Alesis Çipras’a, Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 asker konusunda Çipras’a Erdoğan’ı araması konusunda baskı yaptı.

"2 ASKER KONUSUNU GÖRÜŞ"

Miçotakis, "Erdoğan’ı ara ve 2 asker konusunu görüş. Bu mesele 8 Türk askeri ile de alakalı olabilir mi? 16 Temmuz günü (darbe teşebbüsü sonrası) Erdoğan ile telefon görüşmeniz hakkında bize hiç bir bilgi vermediniz." dedi.

"BASİT SINIR KONUSUNU BÜYÜTMEK İSTEMİYORUM"

Çipras ise muhalif liderinin sözlerine yanıt olarak, "Gerektiği zaman Erdoğan’ı ararım. Bu basit sınır konusunu büyük bir diplomatik meseleye çevirmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.





