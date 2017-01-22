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Muhalif MHP'li Oğan'dan evet oyu verenlere tepki

MHP'nin muhalif isimlerinden Sinan Oğan, evet oyu veren MHP'lilere tepki gösterdi.

22.01.2017 - 09:34
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MHP'de 15 Temmuz darbe girişimi öncesi kurultay isteyen muhalif kanattaki 4 genel başkan adayından biri olan, Genel Merkez tarafından partiden ihraç edilen Sinan Oğan, 339 oyla kabul edilerek Meclis'ten geçen anayasa değişiklik teklifine "evet" oyu veren MHP'lilere tepki gösterdi.

ÜLKÜCÜLER HESABINI SORACAKTIR

Kişişel Twitter hesabından paylaşım yapan Oğan, "Ülkenin kaderini 10 MHP'li milletvekili belirledi. Ülkücüler bu vebalin hesabını soracaktır" diye yazdı.

339 EVET

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylamada 339 kabul, 142 ret oyu kullanıldı; 5 oy boş çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığınca son okuması yapılacak anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek.

Erdoğan'ın, kanunun onayı için kendisine tanınan 15 günlük yasal sürenin ne kadarını kullanacağına bağlı olarak, referandumun kesin tarihi belli olacak.

Referandumun, Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş daha önce referandumun 2 ya da 9 Nisan tarihlerinde yapılabileceğini söylemişti.

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