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Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı

Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda bir kadının, CHP adayı ile tokalaşmayı reddettiği yazıldı, ancak bu iddia da yalan çıktı. Gerçek, montajlanan videodan farklı çıktı.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 13:41..
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Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve 27'inci dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına geçti. Sabah 08:00'den itibaren oy kullanmaya başlayan seçmenler ile birlikte adaylar da sandık başındaydı.

Başörtülü bir kadının Muharrem İnce'nin oy kullanmaya gittiği okulda İnce ile tokalaşmayı reddettiği iddia edilen video üzerinden karalama kampanyası yapıldı.

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı ViDEO

BAŞÖRTÜLÜ KADIN TOKALAŞMADI İDDİASI

İnce Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nda oyunu kullanırken, oy vermek için geldiği sandık başında bir kadın ile tokalaşmak istediği, ancak başörtülü kadının, İnce'yi reddettiği iddia edildi.

Sosyal medyada olukça tepki gören bu görüntüler başörtülü kadına yönelik linçe dönüştü.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa sürede yayılarak viral haline gelen bu videonun gerçeği çok fazla sürmeden ortaya çıktı. Görüntülerde kadının İnce'nin elini sıkmayı reddettiği gösterilirken, aslında bu görüntülerin video kurgu hileleri ile yapıldığı belirlendi.

Muhaliflerin İnce-başörtülü kadın yalanı

Görüntünün orijinal hali haber ajansları tarafından yayınlanırken, hem yakın açıdan hem de uzak açıdan sandık başındaki kadının Cumhurbaşkanı adayı İnce ile tokalaştığı açıkça görülüyor. Görüntüyü büyütüp keserek yeni bir video oluşturan provokatörler, başörtülü kadın ile İnce'nin ikili diyaloğu üzerinden prim yapmaya çalıştı.

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