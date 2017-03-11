Muhammed Ali'nin oğlu ikinci kez gözaltında

Efsanevi sporcu Muhammed Ali'nin oğlu Muhammed Ali Jr (44), ABD'de bir kez daha havalimanında gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Muhammed Ali Jr, annesi Khalilah Camacho-Ali ile Washington'da 7 Şubat'ta yaşadığı gözaltı olayını anlattığı ABD Kongresindeki toplantının ardından evine dönüşü sırasında, Ronald Reagan Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı.

20-25 DAKİKA TUTULDU

Avukatı Chris Mancini, Muhammed Ali Jr'ın Washington'daki havaalanında, Fort Lauderdale Havalimanı'na uçuşu sırasında İç Güvenlik Bakanlığı elemanları tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Polisler tarafından 20-25 dakika tutulan Ali, Amerikan pasaportunu gösterdikten sonra serbest bırakıldı. Daha sonra Ali'nin uçağa binmesine izin verildi.

GÖZALTI OLAYINI ANLATMIŞTI

Başkent Washington'da 9 Mart Perşembe günü annesi, Muhammed Ali'nin ikinci eşi ve 4 çocuğunun annesi Khalilah Camacho-Ali ile ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi üyelerinin bulunduğu toplantıya katılan Ali, Başkan Donald Trump'ın uygulamaları ve 7 Şubat'ta Miami kentinde Fort Lauderdale Havalimanı'ndaki gözaltına alınma olayı hakkında konuşmuştu.

Kaliforniya'dan Demokrat Parti Kongre Üyesi Zoe Lofgren ve Illinois'den Demokrat Parti Kongre Üyesi Luis Gutierrez öncülüğündeki toplantı, Trump'ın yeni imzaladığı bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına ve göçmenlere karşı vize düzenlemesine tepki amacıyla gerçekleştirilmişti. Bu etkinliğe hiçbir Cumhuriyetçi üye katılmamıştı.