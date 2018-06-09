Muhammed Ali’nin Vietnam mücadelesi

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Spor hayatındaki başarılarıyla bütünleşen karakteri ile tarihe adını altın harflerle kazıyan Muhammed Ali, kariyerinde ringe çıktığı 61 maçtan sadece 5’ini kaybetmişti. O, sadece çok iyi bir sporcu olduğu için efsaneleşmedi, karakteri, duruşu ve dünya görüşüyle de farklı olmayı başardı.

VİETNAM'A KARŞI SAVAŞ TEKLİFİ

Vietnam Savaşı’nın en kanlı dönemi olan 1967’de, dünya ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali Clay askere çağrıldı. Kariyerinin zirvesinde olan boksör muayeneden geçse de Vietnam’a karşı savaşmaya kesinlikle karşıydı. Amerika tarafından “İvedi” kaydı çıkarılıp zorla gönderilmek istense de Muhammed Ali bu teklifi kesinlikle reddediyordu.

‘’ONLAR BENİ AŞAĞILAMADILAR’’

Muhammed Ali, ABD hükümetine karşı ret ettiği teklifi, unutulmayan şu sözlerle açıklıyordu;

“Vietnamlılarla bir alıp veremediğim yok, hem onlar beni sizler gibi zenci diye hiç aşağılamadılar, bana hiçbir kötülük yapmadılar”





‘’ÖZGÜRLÜĞÜME KARŞI ÇIKTINIZ, SİZİN İÇİN SAVAŞMAMI MI İSTİYORSUNUZ?!’’

‘’Özgürlüğümü istediğim zaman bana karşı çıktınız. Hakkımı aradığımda bana karşı çıktınız. Eşitlik istediğimde bana karşı çıktınız. Benden bir yere gidip sizlerin uğruna savaşmamı mı istiyorsunuz? Ben haklarımı ve dinî özgürlüğümü elde etmeye çalışırken sizler bana Amerika’da bile destek vermediniz. Kendi memleketimizde bile beni savunmadınız.”

LİSANSINA EL KONULDU, VATAN HAİNİ İLAN EDİLDİ

Muhammed Ali’nin bu sözleri ABD’yi oldukça kızdırmıştı. Bunun üzerine Amerikan Boks Federasyonu Muhammed Ali’nin Dünya Boks Şampiyonu unvanını geri aldı ve lisansına el koydu. Sporcunun hayatını karartmakta kararlı olan ABD hükümeti bununla da sınırlı kalmayarak Muhammed Ali’yi vatan haini ilan etti ve herhangi bir eyalette maça çıkması yasakladı.

‘’BEN ZATEN 400 YILDIR HAPİSTEYİM, DÜŞMANIM SİZLERSİNİZ, JAPONLAR DEĞİL’’

Muhammed Ali, ABD’nin, spor hayatını bitirmeye çalışmasına şu sözlerle isyan ediyordu;

“Asker kaçağı değilim. Ne bayrağımızı yakıyorum ne de Kanada’ya kaçıyorum. Burada kalacağım. Beni hapse mi tıkmak istiyorsunuz? Olur, istediğinizi yapabilirsiniz. 400 yıldır zaten hapisteyim. Üç beş yıl daha yatacakmışım ne çıkar. Ama katillere yardım edip fakirleri öldürmek için 15,000 km’lik bir mesafe kat etmeyeceğim. Ölmek istesem, burada ölürüm. Şimdi, sizinle kapışarak ölürüm. Benim düşmanım sizlersiniz. Çinliler, Vietkonglar veya Japonlar değil.’’





BOKSÖRE 5 YIL HAPİS CEZASI

Muhammed Ali’nin elini kolunu bağlamak isteyen hükümet, halkın ondan yana olmasını kaldıramayarak basit bir trafik suçu işlediği gerekçesi ile mahkemeye çıkarılıp, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezası affedilmesine rağmen üç buçuk yıl çok sevdiği ringlere çıkmasına izin verilmedi.

İSLAMI GENİŞ KİTLELERE YAYIYORDU

Ali, yaşadığı bunca sıkıntının ardından, üniversite üniversite dolaşarak boks hakkında bilgi vermek yerine, mürşidi Malcolm X’ten öğrendiği İslam’ı geniş kitlelere anlatıyordu.

Efsane boksör Muhammed Ali, bir gazetecinin ‘Gücünüzü nerden alıyorsunuz?’ sorusuna “Ben bir din savaşçısıyım, gücümü Kuran’ı Kerim’den alıyorum” diye cevap vermişti.

74 YAŞINDA GÖZLERİNİ YUMDU

Tüm bu olumsuzluklara rağmen spor hayatına kaldığı yerden başarıyla devam eden Muhammed Ali, hem ringlere, hem de tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Amerika’nın başarılı boksörü sindirme politikası da başarısız bir deneme olarak geride kaldı. Muhammed Ali, 2014 yılından bu yana sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman hastanede tedavi görüyordu. Muhammed Ali, belirtilmeyen doğal nedenlere bağlı gelişen septik şok nedeniyle 3 Haziran 2016'da yaşama veda etti.





TARİHTE BUGÜN: MUHAMMED ALİ'YE AF AÇIKLAMASI

Muhammed Ali’nin uzun süren hukuk mücadelesi sonunda 1971 yılında ABD Yüksek Mahkemesi söz konusu kararı bozmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde başkanlık yetkisini kullanarak bazı isimleri affettiğini, ABD Başkanı olarak bu hak ve yetkisini kullanmaya devam edeceğini söyledi.

''AFFETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM''

Trump, 2016 yılında hayatını kaybeden efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1967'de askere gitmeyi reddettiği zaman aldığı cezayı da affetmeyi düşündüğünü belirterek, "Muhammed Ali hakkında düşünüyorum; onun ve başkalarının (affedilmesi) noktasında çok ciddi şekilde düşünüyorum. Af yetkisinin olması bir başkan için iyi bir şey" dedi.