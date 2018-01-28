Muhammet Dolaş'ın 'Sol Anımsın' kitabı yayımlandı

Mecazi Aşk romanıyla okurlar tarafından büyük beğeniyle karşılanan Muhammet Dolaş, yeni kitabıyla okurlarını tekrar selamlıyor. Geçtiğimiz hafta Herdem Kitap tarafından kitapseverlerle buluşan Sol Anımsın,nefis denemelerden oluşuyor.

Çok zor günler geçirdim vakti ile... Düşüp de kalkamayacağımı düşündüğüm amansız hikayelerim oldu. Kabuk tutmaz dediğim yaralar aldım. Umudumu yitirdiğim zamanlarım, çaresiz kaldığım anlarım oldu. Hayalini kuramadığım sonlarla bitti bazı mutluluklarım ve tüm sevinçlerim kursağımda kaldı...

Bir nöbet hastalığı gibi uykusuz geçirdim bir çok gecemi. Gözyaşlarımla süsledim acılarımı. Ve ne vakit gönlümü sükuta terk ettim, işte o zaman bildim acılarımı gizlemeyi...

Yazar: Muhammed Dolaş

Yayınevi: Herdem Kitap

Baskı yılı: 2018

Türü: Deneme

Dili: Türkçe

Syf: 224

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

Kitap Yurdu

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]