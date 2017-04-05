Muhammed Ebu Zeyd: Sivil alanlar hedef alındı

Askeri muhalefet, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'de vurulanların silahlı gruplar olduğu iddiasını yalanladı.

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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Feyzioğlu'na eleştiri

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Feyzioğlu, kanuna göre 'evet' 'hayır' kampanyası yapamaz. Senin işin o değil ki. Sen işine bak." dedi.