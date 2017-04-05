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Muhammed Ebu Zeyd: Sivil alanlar hedef alındı

Askeri muhalefet, Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'de vurulanların silahlı gruplar olduğu iddiasını yalanladı.

05.04.2017 - 11:48
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Suriyeli muhalif grup Ahraru’ş Şam sözcüsü Muhammed Ebu Zeyd, Suriye’de İdlib ilinin güneyindeki Han Şeyhun beldesine yapılan kimyasal saldırıda sivil alanların hedef alındığını söyledi.

"ASKERİ GRUPLARDAN KİMSE BULUNMUYORDU"

Grubun sözcüsü Zeyd, "Han Şeyhun kentinde hedef alınan bölgede kentin yerlilerinin yanı sıra komşu bölgelerden kente sığınan aileler yer alıyordu. Hedef alınan noktada askeri gruplardan kimse bulunmuyordu." dedi. Zeyd, kimyasal saldırının arkasında rejimin Hama kırsalında ilerleyen muhaliflerin direncini kırmak olduğunu belirtti.

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