taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1845
Euro
7.117
Altın
1198.09
Borsa
94496.8
Gram Altın
238.025

Muhammed Mursi'ye ziyaret izni

Mısır makamları, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdi.

AA | 05.10.2018 - 07:48..
  1. Haberler
  2. Dünya

MURSİ

İlk ziyaretin iki hafta önce ailesiyle başkent Kahire'deki Tura hapishanesinde gerçekleştiğini belirten Abdulmaksud, ziyarete Mursi'nin eşi ve çocuklarının katıldığını ifade etti.

5 YIL SONRA BABASINI GÖRDÜ

Abdulmaksud, görüşmede Temmuz 2013'ten bu yana 5 yıldır babasını ilk kez gören Ahmed Mursi'nin de yer aldığını aktardı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ahmed Mursi ise babasının sağlık durumunun iyi, moralinin yüksek olduğunu, duruş ve görüşlerinde değişme olmadığını vurguladı.

Ahmed Mursi, babasının sağlık durumuna ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

SAVUNMA HEYETİNE GÖRÜŞME İZNİ

Savunma heyeti başkanı, Mısır makamlarının savunma heyetine önümüzdeki günlerde ikinci görüşme için izin verdiğini dile getirdi. Abdulmaksud, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Buna göre Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından söz konusu görüşmeyle 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

53
Kaçak avcılar, kızıl şahinin gözlerini dikti

Kaçak avcılar, kızıl şahinin gözlerini dikti

33
AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

74
PKK'ya maddi destek veren işadamı havalimanında yakalandı

PKK'ya maddi destek veren işadamı havalimanında yakalandı

36
Chuck Hagel: İran'ı bir şeylerle tehdit etmek ahmaklık

Chuck Hagel: İran'ı bir şeylerle tehdit etmek ahmaklık

9
CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

0
Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

Cüneyt Arkın: Türk halkının duasını alana bir şey olmaz

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM