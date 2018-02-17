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'Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri' yayımlandı

Richard Hodges ve David Whitehouse 'Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri'eserlerinde Kuzey Avrupa Akdeniz ve Batı Asya’da elde edilen elde edilen arkeolojik bilgiler ışığında gözden geçiriyorlar.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 12:30..
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Belçikalı tarihçi Henri Pirenne, beşinci ve dokuzuncu yüzyıllar arasındaki klasik dönem Avrupa tarihini incelediği Hazreti Muhammed ve Şarlman adlı eserinde iki önemli sonuca ulaşmıştı:

(1) Cermen akınları, ne Antik dünyanın Akdeniz’deki birliğini ne de beşinci yüzyılda varlığını sürdürdüğü haliyle Romen kültürünün gerçekten temel sayılabilecek özelliklerini yok etmişti; (2) Antik gelenekten kopuşun yegâne sebebi, İslam’ın umulmadık bir hızla ilerlemesi olmuştu.

'Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri' yayımlandı

Bu eserin üzerinden Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri’nin yazıldığı tarih itibarıyla– elli yıl geçmesine rağmen, hâlâ önemini korumaktadır. Eserin cesur içeriği yer yer topa tutulmuştur ama bu eleştirilerle nadiren bir sonuç alınmıştır.

İngiliz arkeologlar Richard Hodges ve David Whitehouse, Muhammed, Şarlman ve Avrupa’nın Kökenleri adlı eserlerinde Pirenne Tezi diye bilinegelen bu görüşü, Kuzey Avrupa, Akdeniz ve Batı Asya’da elde edilen arkeolojik bilgiler ışığında gözden geçirmektedirler.

Yazarlar bunu yaparken, Frank Kralı Şarlman’ın devrinde rönesansını yaşayan Karolenj İmparatorluğu’nun kökenlerine dair önemli bir sorunu çözmeye çalışmanın yanı sıra, arkeolojik verilerin neredeyse şaşırtıcı potansiyeline işaret etmektedirler.

Yazarlar: David Whitehouse & Richard Hodges

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Çeviren: Ahmet Aybars Çağlayan

Türü: Araştırma, inceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 192

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