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Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Esenyurt'ta 9 aylık Muhammed bebeğin öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında yansıdı

DHA | 26.11.2017 - 16:46..
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Görüntülerde, anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, Azamat (10) ile Salma'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindiriyor.

ASANSÖR HAREKET EDİNCE MUHAMMED BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Daha sonra da 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koyuyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ediyor.

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor. Anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor.

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında VİDEO



Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

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