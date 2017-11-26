Muhammed'in öldüğü asansör faciası güvenlik kamerasında

Görüntülerde, anne Alfiye Şayahmetova binanın eksi birinci katından, Azamat (10) ile Salma'yı (5) yukarı çıkmak için asansöre bindiriyor.

ASANSÖR HAREKET EDİNCE MUHAMMED BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Daha sonra da 9 aylık Muhammed'in bulunduğu bebek aracını da asansör kabinine koyuyor. Bu sırada çocukların bulunduğu asansör henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ediyor.

Muhammed bebek arabasından boşluğa düşüyor. Anne Azaman Şayahmetof çaresizce yardım çığlıkları atıyor.

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