Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay çağrısı

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'ndan CHP'nin kaybetmesinin ardındna partide sular durulmuyor.

İNCE BEKLENEN ÇIKIŞI YAPTI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce referandumun kaybedilmesinin ardından kendinden beklenen çıkışı yaptı ve TBMM'de 13 milletvekiliyle birlikte açıklama yaparak; "Beklemeden, seçimli olağanüstü tüzük ve program kurultayı yapılmasını" isteyerek, "Bu olağanüstü kurultayımız cumhurbaşkanlığı kurultayı olarak anılacaktır." dedi.

"CHP KENDİNİ DÜZENLEMELİDİR"

Partinin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu belirten İnce; "Mahkeme önünde hak arayan bir partinin önüne geçmeliyiz, hak arama yöntemi sadece dilekçeden ibaret olmasın. Bu yöntem eksiktir. Daha ilk günden hayır mitinglerine devam etmeliydik. Geldiğimiz noktada önümüzde yepyeni bir durum var. CHP kendini yeni duruma göre yeniden düzenlemelidir. Yönetimi baştan aşağı değişmelidir. Artık 50+1 gerekiyor. 20 milletvekili Cumhurbaşkanı adayı gösteremiyor. Seçimin 2019'da yapılacağı garantisi yoktur. Bu durumda yeni durumda CHP'nin tüzüğü, yeni duruma cevaz verememektedir." diye konuştu.