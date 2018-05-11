Muharrem İnce: Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum

Dün akşam saatlerinde Hakkari'den Trabzon'a gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu sabah kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve partililerle düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

"YARDIMCISI YAPARSA OLURUM"

Burada konuşan Muharrem İnce, Meral Akşener’in ikinci tura kalması halinde tutumunun ne olacağı ile ilgili soruya "Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz, Muharrem İnce’ye koltuk aramıyoruz." dedi.



