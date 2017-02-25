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Muharrem İnce: Anketleri boş verin

CHP Yalova Milletvekili İnce, 16 Nisan'daki referanduma dair açıklamalarda bulundu.

25.02.2017 - 02:34
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  2. Politika

Muharrem İnce, partisince Avcılar'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, yeni anayasada yargının tarafsız olması yönünde bir unsur bulunduğunu söyledi.

"Yargı tarafsız olamaz." diyen İnce, şunları kaydetti:

"Yargı Cumhuriyetten, demokrasiden, insan haklarından yana taraftır. Onun için itirazım var. 550 milletvekilini 600 yapacaklarmış. ABD'nin nüfusu 300 milyon olmasına rağmen,Temsilciler Meclisinde 435 kişi bulunuyor, 100 de senatör var, 535 eder. 80 milyonluk Türkiye'ye 550 yetmiyor, 600 yapıyor. 550'yi 600 yapmaları acaba 'evet' diyen bir partiye rüşvet olabilir mi? 18 yaşında milletvekili olunacak. İtirazım yok ama gençler elinizi vicdanınıza koyun, bu sizi kandırmak için mi? Acaba siz mi olacaksınız yoksa birkaç tane zenginin çocuğu mu olacak?"

Muharrem İnce: Anketleri boş verin

Gensorunun da kaldırıldığını dile getiren İnce, "Cumhurbaşkanının da partili olması isteniyor. Bir kişi hem kaleci, hem futbolcu, hem takım kaptanı, hem teknik adam, hem hakem, hem kulüp başkanı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, "O zaman karamsarlık yok, rehavet yok. O gördüğünüz anketleri boş verin, siz çalışmaya ve ikna etmeye bakın. Seçim, 50+1'dir ama yüzde 70 hayır çıksa fena mı olur?" dedi.

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