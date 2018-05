Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, çocukluğunda Kur'an eğitimi aldığından bahsetti.

Gazetecilere "Siz eğitim aldınız mı" sorusunu yönelten Muharrem İnce, "İmam hatibe gidecekken yoldan dönen biri olarak söylüyorum, sayın Erdoğan'a da anlattım; Dedem bu ülkenin kaderini değiştirdi dedim. Neden dedi. Kur'an kursuna gidiyorduk, imam dedeme 'Bu çocuk çok çabuk ezberliyor, bunu hafız yapalım' demiş. Beni imam hatibe göndereceklerdi. Sonra yolda yolda öğretmenime denk geldik, beni ortaokula gönderdiler. Dedim ki, 'Dedem beni imam hatibe gönderseydi, sizin yerinizde ben olacaktım' diyerek şakalaştık." şeklinde konuştu.

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

"DİNİ SİYASETE ALET ETMEK"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, zaman zaman AK Parti'yi ve Erdoğan'ı her seferinde "dini siyasete alet etmekle" itham eden Muharrem İnce, yaptığı her açıklamanın içinde ve bulunduğu her ortamda söylemleri ve eylemleriyle muhafazakar kitleye şirin görünme çabasını sürdürüyor.