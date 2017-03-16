Muharrem İnce: Bir oyla her şey olur

Hollandalı siyasetçinin ona artistik ve meydan okunmasına bakmadığını kaydeden İnce, “Hollandalı siyasetçi neye bakar biliyor musun? Satın alacağı şirkete bakar. Satın alacağı bankaya bakar. Paraya bakar onlar paraya. Çok güzel bir sistemi kurmuşlar. Ey milletçiler, ey ülkücüler, ey gençliğimde kavga ettiğim insanlar, sizleri görüyorum ki bu oyuna gelmiyorsunuz. Nüfusumuz ne kadar? 80 milyon. 80 milyona 650, Amerika Birleşik Devletleri’nin nüfusu ne kadar? 300 milyon. Milletvekili sayısı kaç? 535” dedi.

"BİR OYLA HER ŞEY OLUR"

Bir oyla her şey olduğunu kaydeden İnce, “Evet diyenler kim? Bu memleketin evladı. Komşumuz, akrabamız, arkadaşımız. Hayır diyenler kim? Onlarda bizim arkadaşımız, komşumuz, akrabamız. Ne evet diyenler terörist ne hayır diyenler terörist. 164 bin sandığı ben koruyamam. 132 milletvekili nasıl koruyacak? Siz koruyacaksınız. Bir oyla ne olur? Gördünüz değil mi Yalova seçimlerinde bir oyla ne olduğunu gördünüz. Bir oyla her şey olur” şeklinde konuştu.