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Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa aday

Muharrem İnce yeterli sayıda imzayla birlikte CHP'de genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 12:11..
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Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa aday

Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa aday

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 36. Kurultay hareketliliği bitmiyor. Ümit Kocasakal'ın ardından Yalova Milletvekili Muharrem İnce'den de adaylık açıklaması geldi.

İnce, yeterli sayıda imzaya sahip olduğunu duyurarak, genel başkanlığa aday olduğunu resmen ilan etti:

Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa aday ViDEO

"ADAYIM, ADAY GÖSTERİLDİM"

"Umutları yeşertmeye, atılımlar yapmaya ihtiyaç vardır. 36. Olağan Kongresi'nde CHP Genel Başkanlığı'na adayım. Aday gösterildim.

2019'da Cumhurbaşkanı adayı, genel başkanın iki dudağı arasında olmamalıdır. CHP tüzük değişikliği yapmalıdır. CHP'nin başkanı partiyi ben yöneteyim, ülkeyi başkası yönetsin diyemez. 3 Şubat'ta 80 milyonu Ankara'ya kurultaya davet ediyorum."

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