Muharrem İnce CHP'de genel başkanlığa aday

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Dış Basın'da Zeytin Dalı: 'Türkiye ABD'ye meydan okuyor'

İngiliz Financial Times, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı. FT, 'Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı' başlığıyla haberini duyurdu.