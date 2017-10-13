CHP'nin kanalı Halk TV'ye konuk olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin hedefinde bu kez kendi partilileri vardı.

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı VİDEO

"HABERLER KASITLI OLARAK YAPTIRILIYOR"

Kendisiyle ilgili olarak Bursa, İstanbul gibi illere belediye başkanı adayı yapılacağı yönündeki söylenti ve haberlere tepki gösteren İnce, "Ben geçmişte bir iddiada bulundum. Genel başkan olmak ve bu ülkeyi yönetmek istiyorum dedi. İddiamın arkasındayım ama 2019 seçimleri öncesi aykırı ses çıkarmamaya çalışıyorum. Bir gün bakıyorum Ankara'ya, bir gün Bursa'ya, bir gün ise İstanbul'a aday oluyorum. Bunları küçümsüyor değilim ama bunu birilerinin kasıtlı olarak yaptırdığını biliyorum. Bu haberleri CHP'liler yaptırıyor." dedi.