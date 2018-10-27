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Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

CHP'li Muharrem İnce, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirtti.

DHA | 27.10.2018 - 04:54..
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24 Haziran Genel Seçimleri'nde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili Muharrem İnce, partisinin Adapazarı'nda bir düğün salonunda düzenlediği 'Cumhuriyet Gecesi' programına katılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerine eşlik etti.

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

"CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ 5 YILDAN ÖNCE"

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yıldan erken yapılacağı konusunda senet verebileceğini belirten İnce, şunları söyledi: "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm size, senet veririm hiç merak etmeyin. Bir mucize yaratmak zorundayız. Bir mucize oluşturmak zorundayız, olmazları olur kılmalıyız. Bu ülkede Anayasa olmayabilir, Anayasa Mahkemesi görevini yapmayabilir, bu ülkede kurumlar çökertilmiş diz çöktürülmüş olabilir, bu ülkenin üniversiteleri suskun, sivil toplumu içine kapanmış olabilir. Bütün bunlara rağmen emin olun ki her mahkemede bir mübaşir, her karakolda bir çavuş, her okulda bir öğretmen, her dağda bir çoban, her caddede bir esnaf, her okulda bir öğrenci var Cumhuriyetçi bunu böyle bilin."

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yıl sürmeyecek

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