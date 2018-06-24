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Muharrem İnce de başaramadı

Cumhur İttifakı, Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından sokaklara dökülerek kutlamalara başlarken, akıllara İnce'nin yıllar önce Kılıçdaroğlu'na isyanı geldi.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 22:32..
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Muharrem İnce de başaramadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim sonuçları yüksek oranda Anadolu Ajansı (AA) tarafından açıklanmasına rağmen durumu kabullenemedi.

KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN ETMİŞTİ

Vatandaşlar sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini kutlarken akıllara Muharrem İnce'nin birkaç yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu'na isyanı geldi.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş-VİDEO

"BU KAFAYLA İKTİDAR OLUNMAZ"

Muharrem İnce, bu kafayla iktidar olunamayacağını belirterek, yüzde 52 oy alan Erdoğan'ın oylarını daha yukarılara çıkarma çabasını takdir etmişti.

"YENMİŞ DE YENMİŞ"

Kılıçdaroğlu'na artık yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Yenmiş seni. Her seçimde yenmiş. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Meydan okuyor, "birinci çıkamazsam istifa ederim, sen edebilir misin" diyor. O bile yetiyor ona zaten, 3-5 puan o kendine güven getiriyor." demişti.

AK Parti'nin seçim zaferini göbek atarak kutladılar VİDEO

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