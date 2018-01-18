Muharrem İnce de genel başkanlığa aday oluyor

Partisinin önceki kurultayında da aday olan ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerisinde kalan Muharrem İnce, şubat ayında yapılacak kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladı.

22 OCAK'TA ADAYLIK AÇIKLAMASI

DHA'nın haberine göre, CHP'li İnce, adaylığını basın toplantısıyla ilan edeceğini belirterek, "22 Ocak Pazartesi günü, saat 12.00'de, Ankara'da adaylığımı açıklayacağım. Toplantının yeri, henüz belli değil. Toplantı yerini de duyuracağız." dedi.

Ümit Kocasakal'ın adaylık açıklaması