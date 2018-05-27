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Muharrem İnce de seçmene 'tatile gitme' uyarısına başladı

Her seçim döneminde CHP'liler adalara, plajlara akın ediyor, oy kullanmaya gitmiyordu. Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta yaptığı uyarıları bu kez Muharrem İnce yapmaya başladı: Sakın tatile gitmeyin...

Haber Merkezi | 27.05.2018 - 14:12..
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Muharrem İnce de seçmene 'tatile gitme' uyarısına başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de seçim aracının üzerinden İzmirlilere seslendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi seçmene "Tatile gitme, sandığa git." uyarısı yapan İnce, her seçimde plajları dolduran seçmenini ne kadar iyi tanıdığını gösterdi.

"SAKIN HA TATİLE GİTMEYİN"

Alanı dolduran vatandaşların 24 Haziran’da ne tatile ne de başka bir yere gitmemesi, oylarını kullanması noktasında uyarıda bulunan İnce, şöyle konuştu:

"Sizlerden istediğim şu; Siz 24 Haziran'a kadar hepiniz, sakın ha tatile gitmek yok, sakın ha sakın. Kızım doğum yaptı, oğlan işten çıktı, babam rahatsızlandı yok. 24 Haziran'a kadar hastalanmak yasaklanmıştır. Mazeret yok marifet var."

Muharrem İnce'den seçmene tatile gitme uyarısı ViDEO

Muharrem İnce de seçmene 'tatile gitme' uyarısına başladı


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