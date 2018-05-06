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Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.

Haber Merkezi | 06.05.2018 - 08:57..
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Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP'nin çiçeği burnunda adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.

DİĞER ADAYLARI DA ZİYARET EDECEK

İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li aday Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

İnce, bu ziyaretleri kucaklayıcı bir yaklaşım olarak değerlendirse de bu ziyaretin halktan nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.

Muharrem İnce'nin açıklaması şöyle: “Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum.”

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

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