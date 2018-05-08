Muharrem İnce, Demirtaş'tan sonra Hakkari'ye gidecek

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinse Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, HDP'nin tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

DEMİRTAŞ'TAN SONRA HAKKARİ'YE GİDECEK

İnce, yarın Edirne'de miting düzenleyecek ve Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP'nin adayı 10 Mayıs'ta ise Hakkari'ye giderek şehirde miting düzenleyecek. Yüksekova'ya geçip burada esnaf ziyareti yapacak.