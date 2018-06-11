24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar maydanlarda mitinglerine devam ediyor.
İNCE DİYARBAKIR'DA
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili İnce bugün Diyarbakır miting düzenledi.
"DEMİRTAŞ" DEDİ ALKIŞ YÜKSELDİ
Konuşmasının başında diğer cumhurbaşkanı adaylarına nezaket ziyareti yaptığını belirten Muharrem İnce, "Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret ettim" diyince alandan gelen alkışın yükselmesi dikkat çekti.
Muharrem İnce Diyarbakır'da miting düzenledi ViDEO