Muharrem İnce Diyarbakır'da miting düzenledi

Afyonkarahisar'da 2 şüphelinin üzerine yapılan aramada bin 480 adet extacy hap yakalandı.

Türk vatandaşlarının oy kullanmaya başladığı 7 ülkedeki 33 konsolosluk bölgesi ile gümrüklerde şu ana kadar toplam 260 bin 733 kişi oy verdi.

Ordu'nun Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası, doğa harikası menderesleri ve yayla gölüyle ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 2. düzenlenen Manavgat Kitap Günleri son buldu.

İyi Parti Başkanı Akşener'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingine katılan ve şehit yakını olduğunu iddia ederek, terör sorundan bahsetmesini isteyen kişi, partililerce darbedildi.

1 Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül sürecini anlattı Saadet Partisi Genel Başkanı, Abdullah Gül'ün "İttifak yoksa beni de mazur görün" dediğini söyledi.

2 IIF'nin 51 milyar dolarlık Türkiye beklentisi Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) tahminlerine göre, bu yıl sonuna kadar Türkiye’ye 51.3 milyar dolar sermaye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

3 Türkiye'nin yerli otomobil hamlesi Almanya'nın gündeminde Türkiye'nin mega projelerine karşı çıkan Almanların hedefi şimdi de yerli otomobil projesi oldu.

4 Sırrrı Süreyya Önder Kandil fotoğraflarını savundu HDP'li Önder, Kandil'de teröristlerle çektirdiği fotoğrafların suç olmadığını, eleştirileri kabul etmediğini söyledi.

5 Kadın gazeteciyi kurtaran futbolcu Polonyalı futbolcu, kendisiyle röportaj yapan gazeteciyi mesleki refleksiyle kurtardı.

6 Türkiye'nin ilk yerli türbin motoru başarıyla test edildi Özgün Helikopterimiz T625'e yerli motor geliştirme projesinde, büyük bir başarıya imza atıldı.