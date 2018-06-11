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Muharrem İnce Diyarbakır'da miting düzenledi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır Mitingi'nde "Demirtaş'ı ziyaret ettim" diyince alandan alkış yükseldi.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 17:45..
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Muharrem İnce Diyarbakır'da miting düzenledi

24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar maydanlarda mitinglerine devam ediyor.

İNCE DİYARBAKIR'DA

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili İnce bugün Diyarbakır miting düzenledi.

"DEMİRTAŞ" DEDİ ALKIŞ YÜKSELDİ

Konuşmasının başında diğer cumhurbaşkanı adaylarına nezaket ziyareti yaptığını belirten Muharrem İnce, "Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de cezaevinde ziyaret ettim" diyince alandan gelen alkışın yükselmesi dikkat çekti.

Muharrem İnce Diyarbakır'da miting düzenledi ViDEO

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