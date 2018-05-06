Muharrem İnce: Erdoğan çağırırsa saraya gideceğim

24 Haziran 2018'de düzenlenecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi cumhurbaşkanı adayı olarak Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi aday gösterdi.

Propaganda çalışmalarına başlayan İnce, Bursa Gemlik'te yaptığı konuşmasında tüm adaylara başarı dileklerini ileteceğini, Demirtaş'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

"SARAYA ÇAĞIRIRSA GİDECEĞİM"

Muharrem İnce şöyle konuştu: "Yarın tüm adaylardan başarı dilemek için randevu isteyeceğim. Saraya çağırırsa saraya da gideceğim. Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edeceğim. Ben rakibimin bir kolunu bağlayarak, güreş yapmam. Güreş mertçe, yiğitçe olacak"