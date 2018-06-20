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Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

30 yıl önce yazdığı şiirler için hesap vermeyeceğini ifade eden İnce, "Keşke zamanım olsa da yeniden yazabilsem" dedi.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 11:37..
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Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP tarafından aday gösterilen CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yıllar önce yazdığı erotik şiirler gündeme bomba gibi düştü.

"ÖP BENİ TA KÜÇÜK DİLİMDEN"

Şiirlerinde, "Delişmem sevişmem, leylek bacaklım, mastürbasyon, öp beni ta küçük dilimden" gibi erotik ifadeler kullanan Muharrem İnce, bu satırların arkasında durdu.

"KEŞKE ZAMANIM OLSA DA..."

30 yıl önce yazdığı erotik şiirler için kimseye hesap vermeyeceğini söyleyen İnce, zamanı olması durumunda yenilerini de yazmayı arzuladığını ifade etti.

Muharrem İnce, "30 sene önce yazdığım şiiri yazıyorlar. Kimseye bunun hesabını vermem. Çok muhafazakar ya. Yazdığımın arkasındayım, keşke zamanım olsa da yeniden yazabilsem. Şiirin hesabını mı vereceğim?" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE'NİN EROTİK ŞİİRİ

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

Muharrem İnce'nin erotik şiirleri haberi

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

Muharrem İnce lirik şiirler yazıyormuş haberi

Muharrem İnce erotik şiirlerine sahip çıktı

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