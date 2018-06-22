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Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiirlerine yönelttiği eleştirilere kızan İnce, aşık olmayanların şiirlerini anlayamayacağını savundu.

Haber Merkezi | 22.06.2018 - 09:08..
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Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yıllar önce yazdığı erotik şiirler gündemde.

Şiirlerinde, "Delişmem sevişmem, leylek bacaklım, mastürbasyon, öp beni ta küçük dilimden" gibi erotik ifadeler kullanan Muharrem İnce, bu satırların arkasında duruyor.

TÜSİAD'DA EROTİK ŞİİRLERİ SAVUNDU

İzmir mitinginden önce TÜSİAD'a bir ziyarette bulunan Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada konuyu yine erotik şiirlere getirdi.

"SEN AŞIK OLMADIYSAN..."

İnce, "Mutlu olmaya ihtiyacımız var. 30 yıl önce yazdığım kitabı elden ele dolaştırıyor. Ya sen aşık olmadıysan ben ne yapayım?" diye konuştu.

Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

Muharrem İnce erotik şiirlerinin arkasında

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