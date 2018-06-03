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Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kağıthane mitinginden sonra Eyüpsultan'a gelerek türbe ziyaretinde bulundu.

DHA | 03.06.2018 - 14:28..
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Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

Eyüp Sultan Camii'nde türbeleri ziyaret eden İnce,  Eyüp Sultan Camii çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.

Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

"BURADA ERDOĞAN'I GÖRMEYE ALIŞTIK"

Burada bir gazetecinin  "(Eyüp Sultan türbesi)  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye alıştık. Böyle bir gelenek var ama siz de bugün geldiniz ziyaret ettiniz. Neler söyleyeceksiniz?" demesi üzerine İnce şunları söyledi: "Eyüp Sultan, Tayyip Erdoğan'ın simgesi mi? Ben buraya ilk geldiğimde 12 yaşındaydım. Annem anneanneme demiş ki; 'Oğlumu ortaokula giderken Yalova'dan köye gelirken göreyim. Eyüp Sultan'a gideceğiz demiş. 12 yaşında anneannemle birlikte ilk kez geldim buraya. Belki yüzün üzerinde gelmiştir. Eyüp Sultan, Erdoğan'ın simgesi olamaz. Müslümanların simgesidir. Elhamdülillah ben de Müslümanım."

Karadenizli kadın'dan Muharrem İnce'ye bisiklet çıkışı

Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

KARADENİZLİ KADIN'DAN İNCE'YE BİSİKLET ÇIKIŞI

Eyüp Sultan Türbesi'nden ayrılışı sırasında Trabzonlu olduğunu söyleyen Ayşe Yazıcı ile İnce arasında bisiklet diyologu yaşandı.

Yazıcı'nın "Senin oraya (Trabzon) bisikletle çıkman çok komik geldi " sözleri üzerine İnce, "Bisikleti oraya getirdiler, ben getirmedim" yanıtını verdi.

Yazıcı'nın  "Binmeseydin. Sen nasıl Cumhurbaşkanı olacaksın? Herkesin dediğini yaparsan?" sözleri üzerine de İnce, "Memnun oldum sizinle tanıştığıma efendim. Allah yolunuzu izinizi açık etsin" diye cevap verdi.

Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

"BEN OYUMU AK PARTİ'YE VERECEĞİM"

İnce diyoloğu sürdürdü ve Yazıcı'dan oyunu kendisine vermesini istedi. Yazıcı'nın  "Yok ben AK Parti'ye vereceğim, yalan konuşamam" sözleri üzerine de İnce, "16 senedir yönetiyorlar" diye konuştu.

YAŞADIĞI SORUNU BAHSETTİ

Yaşadığı sağlık sorunundan bahseden  Ayşe Yazıcı, "Mide ameliyatı olacaktım. Çapa'ya gittim. Hocamla konuştum. Bana dedi ki; 'Ameliyat olacaksın.' 'Tamam hocam', dedim. Daha şartları söylemeden '5 bin lira bıçak parası' dedi. 'Nasıl dedim bıçak parası, zaten devlet size para veriyor.' Bunu, Allah razı olsun Tayyip de kaldırdı. Mide ameliyatı olmadım, üç sene midemden çektim. Sonra Halkalı'da mide ameliyatı oldum. Refakatçim ile gittim. 1 lira da bıçak parası vermedim" dedi.  İnce, bunun üzerine "Eniştenin sağlığı iyi mi? Görüşürüz, selam söyle" diyerek alandan ayrıldı.

Muharrem İnce Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti

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