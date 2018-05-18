Muharrem İnce ezan uyarısını düzeltti: O sela

Muharrem İnce: Ezan değil o sela

Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan'a Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

Sanatın ne işe yaradığı üzerine hep düşünen ve özellikle sanatçıların hassas oldukları için topluma gerekli olduklarını savunan Vonnegut’tan yazar adaylarına kulaklarına küpe edip gezmelik öğütler!

İslamiyet’i bütün derinliği ve inceliğiyle ortaya koyan "Kendi Kitabını Oku", özellikle deizme, ateizme ve radikal akımlara savrulan gençler için ilaç niyetine...

Gebelikte fazla kilo obeziteye neden oluyor

15 Temmuz Şehitler Derneği’nin düzenlemiş olduğu iftar programında hitap eden Başkan Uysal, “Eğer burada huzur içinde iftarımızı açabiliyorsak bu 15 Temmuz şehitlerimizin sayesindedir." dedi.

1 MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı 24 Haziran'da yapılacak seçim öncesi, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

2 Oktay Vural aday listesinde yok MHP'nin İzmir'den aday adayı olan milletvekili adayı Oktay Vural, MHP'nin 27. Dönem milletvekili aday listesinde yer almadı.

3 Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam Bir deodorant firmasının reklamında oynayan Orhan Gencebay, adeta kamu spotunda anlatılması gerekenler arasında olan 'ter kokusunun verdiği rahatsızlığı' açıkça anlattı.

4 İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var Panama Kanalı'ndan 4 kat fazla gelir sağlanacak Kanal İstanbul'un engellenmesi için kirli bir algı operasyonu başlatıldı. Başroldeki ülke ise İspanya.

5 Valiler kararnamesi yayınlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan karara göre, 2 ilin valisi merkeze alınırken, 4 ile yeni vali atandı.

6 Trump: AB ve Çin şımardı Ticaret müzakereleri hakkında çılgınca bir çıkış yapan Trump, Çin, AB ve hatta 'diğer ülkeler' için "çok şımardılar" ifadesini kullandı.