Muharrem İnce ezan uyarısını düzeltti: O sela

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırklareli'nde kürsüye çıktı, CHP'lilere vaatlerini anlatmaya, hükümeti eleştirmeye başladı.
Neredeyse her konuşmasında "din" vurgusu yapan, sağ kesime göz kırpan İnce, önceki konuşmasında ezan okununca konuşmasını yarıda bırakıp beklemişti.
EZAN İLE SELAYI AYIRINCA GURURLANDI
Bugün Kırklareli'nde konuşma yapan İnce, kendisine "Ezan okunuyor" uyarısı yapılmasının ardından saati fark etti ve "Sela o sela" diye düzeltti. İnce'nin cevabının ardından gururla gülümsemesi dikkat çekti.
Muharrem İnce: Ezan değil o sela VİDEO