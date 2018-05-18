taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.308
USD
4,4834
EURO
5,2850
ALTIN
185,56
PETR
79,7000

Muharrem İnce ezan uyarısını düzeltti: O sela

CHP'ye ezan okunurken ara verme kuralı geldi. Selayı ezan sanan görevliler İnce'yi uyarınca, İnce, "Ezan değil o sela" diye düzeltip keyifle gülümsedi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 12:30..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce ezan uyarısını düzeltti: O sela

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kırklareli'nde kürsüye çıktı, CHP'lilere vaatlerini anlatmaya, hükümeti eleştirmeye başladı.

Neredeyse her konuşmasında "din" vurgusu yapan, sağ kesime göz kırpan İnce, önceki konuşmasında ezan okununca konuşmasını yarıda bırakıp beklemişti.

EZAN İLE SELAYI AYIRINCA GURURLANDI

Bugün Kırklareli'nde konuşma yapan İnce, kendisine "Ezan okunuyor" uyarısı yapılmasının ardından saati fark etti ve "Sela o sela" diye düzeltti. İnce'nin cevabının ardından gururla gülümsemesi dikkat çekti.

Muharrem İnce: Ezan değil o sela VİDEO

Muharrem İnce ezan uyarısını düzeltti: O sela

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
FETÖ'ye sınav sorularını sızdıran 21 kişiye gözaltı kararı
2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını önceden FETÖ üyelerine sızdıran 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
OHAL Komisyonu 17 bin başvuruyu karara bağladı
Meslekten ihraç edilenlere ilişkin 17 bin başvuruda karara varan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 660 müracaat için mesleğe iadeye hükmetti.
Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm süreci yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Erdoğan'ın gündeminde yeni bir çözüm sürecinin olmadığını söyledi.
Yeniden milletvekili olmayanların hakları sürecek
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeniden aday olmayan ya da seçilemeyen milletvekillerinin özlük haklarından yararlanabilmeleri için harekete geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

132
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

99
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

139
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

129
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

21
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

107
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi

141
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM