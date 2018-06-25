Muharrem İnce, düzenlenen basın toplantısında seçim sonuçları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Fox Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya dün akşam canlı yayın sırasında Muharrem İnce'ye seçimle ilgili değerlendirmelerini sorduğunu söylemiş ve "Adam kazandı." yanıtını aldığını açıklamıştı.

Muharrem İnce: Haber yapacağını tahmin etmedim ViDEO

"BÖYLE BİR HATAYI YAPMAMAM GEREKİYORDU"

İnce, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine, "Ben İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça bir mesaj yazdım, haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi bir siyasetçinin bu hatayı yapmaması gerekiyordu. Vatandaşlarımızın bunu bir tweet'le öğrenmemesi gerekiyordu, benden öğrenmesi gerekiyordu. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş, hata benim. Böyle bir hatayı yapmamam gerekiyordu." yanıtını verdi.

"BÖYLE BİR AÇIKLAMAYI SEÇİM GECESİ DUYURMAYACAK KİŞİYE GAZETECİ DENİR Mİ"

Bu açıklama sonrasında Küçükkaya da Twitter hesabı üzerinden İnce'nin sözlerine karşı tepkisini dile getirdi.

İsmail Küçükkaya'nın "Kamuoyuna zorunlu açıklama." diyerek yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Seçim gecesi canlı yayındayım. Saatler 00.37 olmuş. Herkes konuşmuş, İnce susuyor. Kayıp. Herkes merak ediyor ‘nerede’ diye....

İnce’ye yazdım, ‘neredesiniz? Ne diyeceksiniz?’ Yanıtı şu oldu; “Adam kazandı” Elbette bunun haber değeri var... Erdoğan ve Bahçeli konuşmuş. Herkes İnce’nin ne diyeceğini merak ediyor. Bu haberdir. Seçimin sonucunu 00.37’de kabul etmiş. Haber değil mi?

Ayrıca hemen hemen aynı dakikalarda İnce gibi Bülent Tezcan da canlı yayında birbirine çok yakın açıklama yapıp, sağduyu çağrısında bulundular.

Seçim gecesi saat gece yarısını geçmiş, ortalıkta türlü dedikodular var. Bir Cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Bunu kim iddia edebilir.

Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

"BEKLEDİ, SUSTU; KABAHATİ ŞİMDİ NİYE BAŞKASINDA ARIYORSUN"

İnce şunu yapmalıydı: çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Bana mesajı verdikten sonra da pekala bunu yapabilirdi. O kadar bekledi, sustu, kayboldu. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun.

"BUNU KULLANMAYA DİYE UYARABİLİRDİ"

Ayrıca... İnce, gazeteciye bilgi verdikten sonra ‘bunu kullanma’ diye uyarabilirdi. “Off the record” (kayıtdışı) notunu düşebilirdi. Yapmadı. Seçim gecesi bir Cumhurbaşkanı adayının söylediği her şey -o uyarıyı yapmadığı sürece/ haberdir.

İnce bu incelikleri bilir. Nitekim kendisinin CHP’nin C.B. adayı olacağını kamuoyuna ben duyurmuştum. Kaynağım İnce idi. Bazı özel bilgileri vermişti, özel uyarılarda bulunmuştu. Riayet ettim. Bunları bilir. ‘Adam kazandı’ derken de ‘yazma/konuşma’ diyebilirdi.

"BUNU SÖYLEYECEK GAZETECİLERİ GÖRELİM"

Şimdi bana bir tek gazeteci çıksın ve desin ki; “Seçim gecesi. C.B adayı İnce ortada yok. Saatler 00.37. Herkes onu merak ediyor. Ve kendisine soruyorsunuz. O da ‘Adam kazandı’ diyor. 'Ben bunu haber yapmam. Bilgiyi kendime saklarım.' bunu söyleyecek gazetecileri! göreyim."

