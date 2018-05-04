Muharrem İnce hazır

1 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu TÜİK'in enflasyon rakamlarına göre; konut kira artışı Yİ-ÜFE 12 aylık ortalamaya göre yüzde 15.36 olarak belirlendi.

2 Nobel Edebiyat Ödülü bu yıl verilmeyecek Nobel Edebiyat Ödülü; İsveç Akademisi’nden bir üyenin eşi hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle bu yıl dağıtılmayacak.

3 Hawaii’de Kilauea Yanardağı patladı Kilauea Yanardağı'nın lav püskürtmesi nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi. Lavlar 46 metreye kadar yükseldi.

4 30 bin öğrenciye kitap fuarı hediye çeki 7. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor.

5 Öğrenciler okuduğu liseyi baştan yarattılar Kütahya'da öğretmen ve öğrenciler edebiyat sokağı,çiçek bahçesi gibi alanlarla ders ve teneffüs zilinin çalmadığı örnek bir ortam hayata geçirdiler.

6 Çin'deki sıra dışı köprü Çin'in Çongçing kentinde bulunan 400 metre uzunluğundaki köprü üzerine inşa edilmiş olan farklı mimarideki yapılar turistlerin ilgisini çekiyor.