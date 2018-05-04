Muharrem İnce hazır

CHP bugün saat 10'da cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak. Bir türlü karar verilemeyen adayın isminin netleşmesiyle Muharrem İnce adı dün sızdı.
İnce, adaylığını soran gazetecilere açıklama yaparken "Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." demişti.
"BİZ HAZIRIZ"
İnce bugün, sosyal medya hesabından CHP'den adaylığının açıklanmasıyla ilgili "Biz hazırız" diyerek fotoğraf paylaştı.
AFİŞLER ASILIYOR
Öte yandan Ankara'da sokaklar, bulvarlar CHP'nin adayı Muharrem İnce afişleriyle süslenmeye başladı.