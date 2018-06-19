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Muharrem İnce ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı

24 Haziran'daki seçimleri kazanacağına inanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, ilk işinin OHAL'i kaldırmak olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 15:04..
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Muharrem İnce ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday gösterilen Muharrem İnce'nin bugünkü durağı Hatay oldu.

Kendisini bekleyen partililere hitap eden İnce, 24 Haziran'da yapılacak seçimleri kazanacağını ifade ederek ilk 100 günde yapacaklarını anlattı.

"YEMİN ETTİKTEN SONRA..."

Muharrem İnce, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı olduğumda ilk bir haftadan başlayıp yapacaklarını anlatıyorum. İlk bir haftada yeminden sonra 7 gün içinde başlayıp 100. günde bitecek işlerim.

1- OHAL'i kaldıracağım. 2- Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak. 3- Bakanlar Kurulu'nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde atayacağım. Liyakat esas olacak, toplumu kucaklayacak. Terörle mücadele PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek.

Muharrem İnce ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı

CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜTSÜ

Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak değiştireceğiz. Kamuda müdür olmanın, genel müdür olmanın kurallarını koyacağız. Öğretmene, polise, hemşireye, din görevlisine 3 bin 600 ek göstergeyi vereceğiz.

MAAŞLARA ZAM

Asgari ücret 2200 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Biz size Kurban Bayramı'nda bir asgari ücret vereceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözeceğim. Spor yönetimi özerkleşecek. Çocuk bezindeki yüzde 18 KDV inecek."

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