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Muharrem İnce Irkçı söylemler her ülkenin marşında var

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, ırkçı söylemlerde sorun görmediğini ifade etti. İnce, "Irkçı söylemler her marşta var" dedi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 22:19..
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Muharrem İnce Irkçı söylemler her ülkenin marşında var

Irkçı sözlerin büyütülmemesi gerektiğini ifade eden Muharrem İnce, "Andımıza benzer antlar çok yerde okunur." dedi.

"SEMBOLLERE DOKUNULMAZ"

İnce, "ABD bayrağına bağlılığımı bildiriyorum." gibi. Hem öğrenci bunu söyler. İngiltere, Fransa, Almanya'nın milli marşlarında ırkçı sözler vardır. Onlarda kimsenin aklına değiştirmek gelmez. Bizde geliyor. Biz dokunuyoruz. Sembollere dolunulmaz. Türk'üm demekle kimse Kürtlüğünden vazgeçmiyor".şeklinde konuştu.

İnce, andımız geri gelsin mi sorusuna "Mahkeme kararını verdi. Yok mu diyeceğiz" cevabını verdi.

Muharrem İnce Irkçı söylemler her ülkenin marşında var VİDEO


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