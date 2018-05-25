Muharrem İnce katıldığı toplu açılışta Kur'an okundu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde önce halka hitap etti, sonra sosyal tesislerinin açılışı yapıldı.

Açılış sırasında sahnede toplanan Muharrem İnce ve CHP'liler imamın duasına el açarak "Amin" dedi. Daha sonra da kırmızı butonlara basıldı ve tören sona erdi.

ESKİDEN ELEŞTİRİRLERDİ

CHP'liler, bu açılış töreninde kendileriyle çelişti. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış törenlerini bir tür şov görüyorlar, açılış törenlerinde edilen duaları eleştiriyorlardı.

Muharrem İnce katıldığı toplu açılışta toplu dua VİDEO