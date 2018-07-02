Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce bu akşam bir araya gelecek. İkili arasındaki görüşme 19.00'da gerçekleşecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNE GELMESİNİ İSTEDİLER

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra, partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturmasını istedi.

BİRBİRLERİNE CANLI YAYINLARDA CEVAP VERDİLER

Parti tabanında kurultay seslerinin yükselmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçip istifa etmeyeceğinin mesajlarını verdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İnce ve Kılıçdaroğlu, canlı yayında art arda yaptığı açıklamalarla birbirine göndermelerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU İNCE'Yİ TATİLE GÖNDERDİ

CHP'de yaşanan bu karışıklıkların ardından Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu tarafından tatile gönderildi. Birkaç günlük tatilin ardından İnce, bugün Kılıçdaroğlu'ya bir araya gelecek.