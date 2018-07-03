24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir yenilgi alan CHP'de hareketli günler yaşanıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, dün akşam özel bir toplantıda bir araya gelmişti.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, görüşmenin perde arkasını açıkladı.

LİDERLİĞİ İSTEDİ

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlığı teklif ederek genel başkanlığı istediğini söyledi.

CEVAP VEREMEDİ

İnce; Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu soruya evet ya da hayır şeklinde cevap vermediğini ifade etti.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlığı istedi ViDEO

TEKLİF BENDEN GİTTİ

Muharrem İnce, şunları söyledi: "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi benden ona gitti. Milletin önünde de söyleyebilirim. Sayın genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, milletin gönlünde taht kurduğunu ve devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini söyledim. Ama milletin de bu seçim sırasında duyduğu gördüğü bir umut var bunu kaybetmemez gerektiğini ve kendisi isterse olağan üstü kurultayı toplayabileceğini, kendisinin onursal genel başkan olarak kalabileceğini benim de genel başkan olabileceğimi teklif ettim. Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım.

EVET YA DA HAYIR DEMEDİ

Kılıçdaroğlu bana evet ya da hayır diye bir şey demedi. Ben bu teklifi yaptım."