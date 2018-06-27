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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

Muharrem İnce, CHP'lilerin "Aday ol" çağrılarına olumsuz yanıt verdi: Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.

AA | 27.06.2018 - 14:04..
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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra CHP'liler tarafından partiye lider olarak aday gösterildi.

Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturması için eylemler düzenlemeye başladı.

"KURULTAY DİYE BİR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ"

İnce, bugün yaptığı açıklamada kendisini destekleyen CHP'lileri üzdü.

Muharrem İnce: "Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." dedi.

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