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Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Seçim gecesi hakkında komplo teorisi üretenlere paranoyak diyen Muharrem İnce, bu insanlardan destek beklemediğini söyledi.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 07:09..
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Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 24 Haziran gecesi ağır bir yenilgi alan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkında üretilen komplo teorilerine oldukça kızgın.

BUNLAR DELİRMİŞ, HASTALAR

Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a röportaj veren İnce, ortaya atılan iddialara ilişkin "Bunlar delirmiş! Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış... Ya rüya gördüler ya gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok." dedi.

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

"DESTEĞİ OLMAMASI DAHA İYİ"

İnce, şöyle devam etti: "Bunlar paranoyak! İnanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi. Resmen kötülük yapıyor. Türkiye’de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var. Sözde Atatürkçü, sözde cumhuriyetçi ama aslında değil, ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar!"

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

Muharrem İnce komplo teorilerine kızdı

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